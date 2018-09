Mirabelli (PD): L’attacco a magistratura, authority e informazione mette in discussione principi democratici

Agenpress. “In democrazia chi ha la maggioranza in Parlamento governa e chi perde fa opposizione. Poi ci sono istituzioni che devono garantire tutti e il rispetto delle regole come la magistratura.

A questo si aggiungono autorità che devono vigilare sul funzionamento di settori importanti per il Paese, come la Consob, che per definizione devono essere terzi e autonomi. Infine la libertà di stampa e l’informazione sono decisivi per consentire trasparenza e controllo degli atti di chi governa e, quindi, sono fondamentali per la democrazia.

Il tentativo di Lega e 5Stelle di mettere in discussione questi principi fondamentali e l’equilibrio dei poteri è davvero evidente e preoccupante. Disegnano un Paese in cui chi comanda fa quello che vuole e si mette in discussione con prepotenza l’indipendenza e la possibilità di operare di chi deve controllare a garanzia di tutti, soprattutto se fa scelte sgradite o dice cose non allineate (magistratura, editoria, Consob, giornalisti).

Resta la rete che con la Casaleggio e “la Bestia” di Salvini usano per costruire consenso non certo trasparenza o la libera circolazione delle idee. Queste idee gialloverdi si ispirano più a Orban, Putin o Erdogan che alla nostra Costituzione. Spiegano che per essere più sicuri bisogna rinunciare a un po’ di diritti e di libertà in realtà vogliono tutto il potere senza che nessuno li possa disturbare!”

Così su Facebook il senatore Franco Mirabelli, vice presidente dei senatori del Pd.