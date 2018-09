Mondiali Volley: Codacons chiede alla RAI di eliminare omino dorato che compare durante replay

Agenpress. La Rai sta trasmettendo in questi giorni le dirette TV dei mondiali di pallavolo, incontri seguitissimi dal pubblico italiano disturbati però da una grafica ridondante che infastidisce i telespettatori.

Lo afferma il Codacons, che in questi giorni ha ricevuto le proteste di numerosi cittadini amanti del volley.

“In occasione di ogni replay la Rai manda in sovraimpressione durante le dirette l’immagine di un omino dorato che fa una “schiacciata”, grafica che finisce per coprire le immagini trasmesse sullo schermo impedendo ai telespettatori di assistere al replay dei punti – spiega il presidente Carlo Rienzi – Si determina così un effetto fastidioso per il pubblico, che viene disturbato da una immagine assolutamente inutile ed eccessiva.

Per tale motivo chiediamo oggi alla Rai di eliminare dalle dirette dei mondiali di pallavolo la grafica in questione, concentrandosi più sulle azioni di gioco e meno su immagini superflue che non incontrano il gusto del pubblico televisivo”.