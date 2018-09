Nave Diciotti. Sondaggio Corriere: il 61% degli italiani si schiera con Salvini

Agenpress. Secondo il sondaggio di Nando Pagnoncelli pubblicato sul Corriere la linea dura del ministro Matteo Salvini è sostenuta anche da quasi un quarto degli elettori di centrosinistra. Anche il 55% degli elettori cattolici condivide l’operato del Viminale.

Pertanto la linea di Salvini e la sua conduzione del caso “Nave Diciotti”, sono condivise dalla larga maggioranza: oltre il 60% apprezza le scelte, solo un quarto degli elettori è critico. Si tratta di un consenso diffuso, che si massimizza tra gli elettori leghisti (86%), ma rimane elevatissimo anche tra i pentastellati (74% in accordo, 20% critico), e maggioritario anche tra chi ha scelto Forza Italia e FdI (72%). Elevata invece la contrarietà degli elettori di centrosinistra (70%), anche se quasi un quarto apprezza il ministro.

Questo è il commento su Facebook di Salvini:

Secondo i dati del Corriere, la maggioranza degli italiani condivide la scelta di impedire lo sbarco di immigrati salvati in mare e si oppone all’indagine che mi accusa di essere un “sequestratore”.

Dei sondaggi mi fido poco, ma andando in giro, parlando e ascoltando, sento il consenso a quanto stiamo facendo per difendere i confini e fermare barconi e barchini, anche da parte di tanti elettori del Pd (che magari cambieranno idea).

Non linea dura, ma semplice buonsenso. Avanti così!