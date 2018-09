Negozi chiusi di Domenica, Gregori (PD): “Il M5S sferra il colpo di grazia al commercio romano”

Agenpress. La legge sulle chiusure domenicali delle attività commerciali proposta dal ministro Di Maio sta creando nuove preoccupazioni a molti commercianti romani.

“Centri commerciali e piccoli negozi occupano migliaia di addetti e, in una città come Roma, sono frequentati soprattutto nel fine settimana. Il M5S sferra il colpo di grazia al commercio romano con il divieto di aprire la serranda nei giorni più proficui. Fino al 25% degli acquisti infatti viene fatto nel solo fine settimana”.

“Questa legge avrà ripercussioni sulla ‘qualità della vita’ dei romani, certo, ma in senso opposto a quello che dicono i 5 Stelle. Ieri Salvini ha detto che il problema in Italia è il lavoro, e non pensiamo ai posti di lavoro, circa 40mila in meno, soprattutto giovani, che spesso trovano le uniche opportunità di lavoro all’interno di catene commerciali? ai diritti del lavoratori che vanno garantiti e fatti rispettare? oppure continuiamo a riempire i social di sola propaganda?” Lo afferma in una nota il Responsabile Sviluppo economico del Partito Democratico di Roma, Augusto Gregori.

“Nella maggior parte degli Stati europei – prosegue Gregori – non è presente alcuna limitazione di orario o apertura domenicale. Invece di sostenere il commercio locale, che fa una funzione anche sociale per il territorio così si fa un regalo ai colossi internazionali dell’e-commerce. È questo che intendono i 5 Stelle quando si definiscono il partito della ‘Rete’? Mettono prima gli interessi delle multinazionali di Internet a quelli dei cittadini?”.

Ringrazio il PD del IX Municipio, che ci ricorda quanto i centri commerciali come Euroma2 e negozi di vicinato siano il cuore pulsante del territorio, sia per crescita economica che per aggregazione sociale, per non parlare della sicurezza e del decoro che rendono alla città. E questo è cosi in tutta Roma.

“I nuovi poli commerciali sono diventati luoghi di aggregazione sociale dove si va non solo per fare acquisti ma anche per incontrarsi e relazionarsi. Di questo beneficiano anche alcune periferie romane, uscite dall’isolamento e oggi ricche di collegamenti.

Quella di Di Maio è una proposta che ci riporta decenni nel passato, mentre Roma dovrebbe svilupparsi guardando al futuro. Continueremo a fare informazione affinché le associazioni e sempre più cittadini facciano sentire la loro voce contro questa inutile scelta del governo 5 Stelle – Lega”, conclude l’esponente del Pd Romano.