Scenari Immobiliari, Breglia: “mercato europeo maturo, Italia molto indietro”

Agenpress. Nel 2018 continua il momento positivo del mercato immobiliare europeo. Se alla fine dello scorso anno il fatturato globale dei primi cinque Paesi aveva segnato un incremento del 6% sull’anno precedente, la stima per la fine del 2018 è di un ulteriore rafforzamento della crescita di oltre dieci punti percentuali. Nel 2019 si assisterà ad un fisiologico rallentamento, pur segnando una tendenza positiva con una crescita di almeno il 7%.

Queste le principali evidenze dell’European Outlook 2019, presentato in apertura del 26° Forum di Scenari Immobiliari.

Il 2018 ha visto un’accelerazione del mercato in Francia e Germania, seguite da Spagna e Inghilterra. Si distacca l’Italia, per la quale si stima una crescita del +5,3%, con un calo al 4,8% per il 2019.

Mario Breglia, presidente di Scenari Immobiliari: “Il 2018 si è confermato positivo per il mercato immobiliare italiano, anche se investitori e famiglie si sono mostrati più cauti rispetto al 2017. L’incertezza su quali saranno le politiche fiscali e occupazionali del nuovo governo mette a freno altre prospettive. Il mercato soffre la carenza di prodotto nuovo e di qualità. Escluso Milano, i prezzi delle case non salgono e le prospettive sono di una prosecuzione del trend anche per il prossimo anno”.