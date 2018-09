Tecnocasa: Ripartono i prezzi nelle grandi città

Agenpress. I primi sei mesi del 2018 confermano che il mercato immobiliare italiano sta uscendo dalla crisi, soprattutto nelle grandi città. E’ quanto emerge da uno studio presentato da Tecnocasa, a Milano, che sottolinea come i prezzi siano in aumento in media dello 0,9%. La città con l’aumento dei prezzi più importante è Bologna (+4,6%), seguita da Milano (+3,8%), Napoli (+1,3%) e Firenze (+0,9%).

L’analisi della domanda vede nelle grandi città una maggiore concentrazione sul trilocale (40,8%), seguiti subito dopo dal quattro locali (23,6%) e dal bilocale (23,5%).

Per quanto riguarda le compravendite le previsioni per i prossimi mesi dell’Ufficio studi di Tecnocasa, sono ancora positive con un aumento dei prezzi tra 1% e 3% nelle grandi città e tra il 2% e il 4% per le compravendite.

L’indagine conferma il momento positivo con potenziali acquirenti sempre più intenzionati a realizzare l’acquisto anche se la prudenza è sempre d’obbligo alla luce delle incertezze che ancora interessano l’economia del nostro Paese.