15enne cade dal tetto per scattare un selfie e muore, Codacons: è tragedia annunciata

Agenpress. Una “tragedia annunciata” che, purtroppo, non è la prima e non sarà l’ultima in Italia. Lo afferma il Codacons, commentando la morte del 15enne precipitato dal tetto del centro commerciale Sarca di Sesto San Giovanni, dove era salito per scattare un selfie.

“Web e social network attraverso foto e video spingono sempre più i giovani a compiere gesti pericolosi, per sballarsi o semplicemente scattarsi una foto in condizioni estreme – spiega il presidente Carlo Rienzi – Una piaga che non si riesce ad arginare e che ha già fatto vittime nel nostro paese. Alla base del fenomeno vi è l’emulazione che porta molti ragazzi a replicare foto o video visti sul web, dove altri utenti hanno pubblicato immagini scattate su tetti di palazzi in condizione di estremo pericolo”.

“In tal senso i social network hanno precise responsabilità, perché è loro compito eliminare prontamente pagine e foto che possono rappresentare un pericolo per gli altri utenti – prosegue Rienzi – Per questo chiediamo alla Procura di disporre indagini sulle piattaforme web che consentono la pubblicazione di selfie o video realizzati in situazioni di elevato rischio, e oscurare qualsiasi contenuto che esalta gesti pericolosi per l’incolumità dei più giovani”.