Alessandra Mussolini: Savona, il Toro dell’economia in Europa va preso per le corna

Agenpress. Il ministro Savona nella sua intervista di oggi ha gia’ tracciato il vettore lungo il quale intende muoversi. Mi riferisco alla sua capacità di prendere il toro per le corna e parlare in modo concreto di cosa serve all’Europa per non sgretolarsi, da una unica politica fiscale al rilancio attraverso stimoli all’economia.

Credo che il ministro Savona sia la più grande garanzia di salvezza per il nostro Paese che torna ad avere al ministero dell’Economia quella classe politica rispettata anche all’estero che è stata per decenni la vera ricchezza dell’Italia.

Lo afferma l’europarlamentare Alessandra Mussolini in una nota.