Ilva, Bellanova (PD): il risultato del referendum chiara risposta dei lavoratori alle parole a vanvera di Di Maio

Agenpress. “Quel 94per cento con cui i lavoratori Ilva hanno accolto l’Accordo sottoscritto da parti sociali e acquirente è la risposta più chiara che potesse arrivare al Ministro Di Maio su quanto in questi mesi è andato dicendo spesso e volentieri a vanvera.

Di Maio ha continuato, come già nella passata legislatura dai banchi dell’opposizione insieme ai suoi pari, a gettare ombre ed accuse al limite della querela tranne poi rimangiarsi tutto, definendo quello sottoscritto l’accordo migliore cui si potesse arrivare date le condizioni. Frase sibillina su cui mi interrogo ancora, perché le condizioni date sono esattamente quelle che lui ha determinato scegliendo fino alla fine di non scegliere, rimettendo invece ad altri, dall’Anac all’Avvocatura al Ministero dell’Ambiente, il bandolo della matassa.

Allora delle due l’una: o nessuno di noi era sul libro paga di qualche lobby di petrolieri e nessuno di noi attentava alla salute dei cittadini di Taranto, tantomeno dei bambini, accuse pesantissime che mi sono sentita rivolgere per mesi, oppure adesso a libro paga è anche lui insieme al Movimento 5Stelle, e alla salute dei cittadini e dei bambini attenta anche e soprattutto lui”.

Così la Senatrice Teresa Bellanova pochi minuti fa da Grottaglie, dove parteciperà ad una intervista pubblica nell’ambito della Festa dell’Unità.

“La verità è che Di Maio non ha mai letto le 23mila pagine del dossier che pure avrebbe già dovuto conoscere nel suo ruolo di deputato, e se avesse assunto fino in fondo la responsabilità del suo ruolo sarebbe ripartito esattamente dal punto in cui noi avevamo lasciato la trattativa, compreso l’addendum proposto alle parti e che rappresentava un punto avanzatissimo, con soluzioni molto più vantaggiose di quelle adottate. Capisco che le parti sociali abbiano scelto, per ragioni in fin dei conti comprensibili, di firmare con il nuovo Governo piuttosto che con quello uscente. Questo non cancella il modo pessimo e totalmente autoreferenziale in cui sono stati gestiti questi mesi da parte di Di Maio e del Governo e che adesso si replica su Genova e su Alitalia.

Molte chiacchiere, molte accuse, moltissima violenza verbale, molto cinismo politico, come ancora oggi dimostra sui social il Ministro Toninelli, nessun fatto. Per questo vale la pena ricordare che chi dai banchi dell’opposizione ha criticato con violenza inusitata i Decreti con cui il nostro Governo a partire da Matteo Renzi ha posto le premesse per rilanciare Ilva, oggi sancisce la bontà del DPCM del 29 settembre 2017, dove erano previsti il Piano Ambientale e il Piano Industriale oggetto dell’Accordo sottoscritto.

Dico di più: ci sono questioni talmente importanti e strategiche per il Paese, e l’Ilva è una di questa, dove bisognerebbe perseguire l’unità di intenti e lavorare per la soluzione migliore. Questo fa una classe dirigente che ha a cuore il bene del Paese e quell’interesse pubblico così a vanvera sbandierato nelle ultime settimane. Ed è esattamente quello che Di Maio non ha fatto”.