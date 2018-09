Manovra, Maullu (FI): “Pace fiscale è necessaria per milioni di italiani”

Agenpress. “La pace fiscale proposta dalla Lega è una misura di stretta attualità e di strettissima necessità per milioni di italiani che sono stati vessati da Equitalia con interessi usurai, per milioni di italiani che sono impediti nel poter ripartire con attività artigianali e professionali, con piccole attività di ogni genere proprio perché hanno una spada di Damocle, un autentico cappio al collo costituito da queste misure che in italia sono semplicemente devastanti per milioni di cittadini.

La proposta della Lega riguarda i debiti fino a un milione di euro, per cui interessa da vicino la maggior parte degli italiani”.