Milano. 15enne sale sul tetto del centro commerciale per un selfie. Cade e muore

Agenpress – E’ accaduto attorno alle 22:20 di sabato. Un ragazzo di 15 anni è morto dopo essere caduto all’interno di una condotta di aerazione nel centro commerciale Sarca, a Sesto San Giovanni (Milano). L’adolescente si era arrampicato per gioco con un gruppo di amici sul tetto della struttura e, quando è stato scoperto dalla sicurezza, è scappato, precipitando per circa 25 metri. “Volevamo farci un selfie per far vedere che avevamo conquistato la cima del cinema Skyline”, hanno raccontato gli amici.

I vigili del fuoco hanno dovuto eseguire una manovra molto complicata, che ha visto l’impiego anche di fiamme ossidriche, per riuscire ad estrarlo. Il 15enne è stato portato in condizioni disperate al Niguarda, dove è morto.

Secondo i vigilantes della struttura, però non ci sarebbe stato nessun inseguimento. Secondo quanto riferito allertati da un allarme che rileva la presenza di persone sulle scale esterne, sono usciti a verificare e si sono trovati davanti i tre amici di Andrea. “Il nostro amico è lassù, crediamo sia caduto, non lo troviamo”, avrebbero detto agli addetti alla sicurezza. Mentre i vigilantes hanno dato l’allarme al 112, gli amici avrebbero continuato a chiamarlo sul telefonino, senza ottenere risposta.

Sul suo profilo Instagram, il ragazzo aveva postato una foto in cui era ritratto sul tetto di un condominio con lo sguardo nel vuoto. “La morte non ci fa paura la guardiamo in faccia” aveva scritto.

“Era un bravo ragazzo casinista e curioso, però faceva certe volte cose senza logica. So che sui tetti c’era salito più volte. Non ho parole, perdere la vita per una fotografia…” ha detto un’amica.