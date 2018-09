Osvaldo Napoli (FI): ok a lista europeista ma solo del centrodestra

Agenpress. Dichiarazione dell’on. Osvaldo Napoli, del direttivo di Forza Italia:

“Il presidente del Parlamento europeo e vice presidente di Forza Italia Antonio Tajani ha raccolto la disponibilità dell’amico Lorenzo Cesa per dare vita a una grande lista di centro nel segno del popolarismo europeo alle prossime elezioni europee.

Si tratta di un fatto politicamente rilevante perché il voto per il Parlamento europeo, su base proporzionale, consente di costruire alleanze nella distinzione delle identità. In questa direzione Forza Italia è chiamata a svolgere un ruolo di federatore per non disperdere in mille rivoli quella domanda elettorale ampiamente presente e in attesa di rappresentanza parlamentare.

Trovo invece insidioso il discorso di una lista unica europeista da contrapporre a liste sovraniste. Sarebbe uno zibaldone in cui la somma di sinistra, centristi e destra moderata si risolverebbe, come spesso accade in politica, in una pericolosa sottrazione di consensi per tutte quelle aree e ad esclusivo beneficio delle liste anti-europee.

La capacità di declinare la vocazione europeista rimanendo ciascuna forza nel proprio campo è invece la via migliore per disarticolare le forze dell’anti-europeismo e del sovranismo”.