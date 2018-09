21 settembre, al lavoro in bicicletta: Riccardo Iacona testimonial della 5^ Giornata Nazionale Bike To Work promossa da FIAB

L’invito rivolto agli italiani è di provare, almeno in questo giorno, ad andare al lavoro in bicicletta

Agenpress. Nell’ambito dell’European Mobility Week (16/22 settembre), FIAB–Federazione Italiana Amici della Bicicletta promuove, per venerdì 21 settembre, la 5^ Giornata Nazionale Bike To Work, sostenuta quest’anno da Riccardo Iacona, conduttore del programma Presa Diretta su Rai 3 ma soprattutto ciclista urbano convinto, che ha realizzato, a inizio anno, un’interessante puntata dedicata alla mobilità sostenibile dal titolo «La bicicletta ci salverà», in cui sono stati approfonditi i molti ambiti nei quali la bici può migliorare la nostra società: traffico, turismo, relazioni personali, salute.

Attraverso il già collaudato slogan di FIAB “Anch’io vado al lavoro in bicicletta”, Riccardo Iacona propone l’uso della bici per andare al lavoro: dipendenti di aziende, commercianti, amministratori pubblici e studenti, sono invitati a provare questa esperienza in occasione della Giornata Nazionale Bike To Work, una modalità che può diventare una salutare abitudine quotidiana.

Per chi vuole partecipare al #biketowork Day 2018 nella città di ROMA e pedalare insieme al testimonial della campagna FIAB, l’appuntamento è per venerdì 21 settembre in piazza del Parlamento alle ore 9.00: insieme ai colleghi e agli amici della Federazione Italiana Amici della Bicicletta, Riccardo Iacona raggiungerà la sede RAI in bicicletta, come d’abitudine.

Ecco il programma dettagliato del #biketowork Day 2018 a Roma:

Ritrovo : ore 9.00 – Piazza del Parlamento

Itinerario (totale 6 km) : via del Corso – Largo Chigi – piazza S. Silvestro – via del Gambero – via della Vite – Piazza di Spagna – via del Babuino – piazza del Popolo – via di Ripetta – ponte Cavour – piazza Cavour – via Cicerone – via Lepanto – viale delle Milizie – viale Angelico – Via Dardanelli – Piazzale Clodio

Arrivo : alla sede RAI in via Teulada, previsto per le ore 10.00 circa

Al termine della pedalata FIAB offrirà caffè e brioche ai partecipanti al #biketowork Day di Roma.

Lungo il percorso, inoltre, sono previste due brevi soste – in piazza del Popolo e nei pressi della fermata Lepanto della metro A – per spiegare ai passanti le motivazioni dell’iniziativa e più in generale i vantaggi del bike to work, usare cioè la bicicletta per andare al lavoro, anche (e soprattutto) in una città come Roma, non trascurando la possibilità dell’uso combinato della bici con altri mezzi di trasporto in perfetta sintonia con il tema #mixandmove che caratterizza la Settimana Europea della Mobilità 2018.

In tutte le altre città d’Italia sono centinaia le iniziative in programma per la 5^ Giornata Nazionale Bike To Work di FIAB del 21 settembre: calendario completo su www.settimanaeuropeafiab.it