Dazn, ancora problemi durante Roma-Chievo: tifosi protestano

Agenpress. Ancora problemi tecnici per Dazn durante la partita Roma-Chievo di ieri, con i tifosi di entrambe le squadre che hanno segnalato difficoltà nella visione dell’incontro, immagini che saltavano e interruzioni delle trasmissioni.

Contro il disservizio scendono in campo il Codacons in rappresentanza dei consumatori e Comitas (associazione delle piccole e microimprese) per conto delle piccole attività commerciali (bar e ristoranti), che stanno predisponendo le dovute azioni da intraprendere a tutela degli utenti.

Ancora una volta i disservizi prodotti da Dazn hanno arrecato danno ai tifosi che non hanno potuto assistere in modo preciso e puntuale alla partita Roma-Chievo – spiegano le due associazioni – Danno che coinvolge anche bar, ristoranti e locali pubblici che trasmettono le partite in diretta e che ricevono le lamentele dei propri clienti.

Nei prossimi giorni pubblicheremo sul web le modalità di adesione alle azioni legali da intraprendere contro la società a tutela dei consumatori e degli esercenti che, pur avendo acquistato le partite di calcio da vedere in tv, non riescono ad assistere serenamente ai match a causa dei disservizi tecnici durante le dirette – annunciano Codacons e Comitas – Si attende intanto su Sky la decisione dell’Antitrust che, a seguito di esposto Codacons, ha aperto un procedimento sulla società televisiva, la quale ha variato la sua offerta sportiva rispetto alle stagioni precedenti senza informare adeguatamente i clienti e senza adeguare i listini dei propri abbonamenti.