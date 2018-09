La ricetta di Casini contro i sovranisti. Appello a Lorenzin, Boldrini, Calenda, Bonino

Agenpress – “Via i simboli, alle europee serve l’unità di tutti gli anti-sovranisti. Se alle Europee le forze europeiste non trovano questo coraggio e si limitano a presentare le solite liste di partito, se non fanno un salto in avanti verso il federalismo e gli Stati Uniti d’Europa, se non ci mettiamo a criticare l’Europa per ragioni opposte ai sovranisti, spiegando che i migranti li distribuiamo soltanto col federalismo, non certo con le loro ricette, andremo incontro al disastro”.

Lo dice in una intervista a Repubblica, Pierferdinando Casini. “Non dobbiamo presentare liste di partito, ma giocarcela controvento e in modo inedito. Serve un’alleanza nuova. Che unisca le diversità, dalla Lorenzin alla Boldrini, da Calenda alla Bonino. Che dia preminenza ai temi europei, uscendo dalle appartenenze ideologiche di vent’anni fa. Spiegando che la nostra Europa non è questa, burocratica, timida e dei compromessi, ma una Unione autenticamente federalista”.

Casini rivolgendosi al Pd dice “deve essere il seme di qualcosa di nuovo. Massimo rispetto per il congresso, per carità. Ma se davvero qualcuno pensa di risolvere qualcosa con la sfida tra Martina e Zingaretti, auguri”.