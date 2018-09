Meteo. Giornata all’insegna dell’instabilità. Nuvole sparse. Temporali locali in Sardegna

Agenpress – Molte nubi a Nord ovest per tutto l’arco della giornata con qualche fenomeno associato, schiarite più ampie altrove con locali acquazzoni pomeridiani sui settori alpini centro-orientali. Nuvolosità medio-alta in transito nella prima parte di giornata su tutte le regioni centrali, attesi al pomeriggio temporali sparsi sui rilievi dei settori adriatici in esaurimento nel corso della serata. Tempo instabile sulla Sardegna con temporali localmente intensi in sviluppo sul versante orientale dell’isola, maggiori schiarite su Sicilia e aree peninsulari salvo locali acquazzoni al pomeriggio sui rispettivi rilievi.

Temperature stazionarie o in lieve rialzo.

http://centrometeoitaliano.it