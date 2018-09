Napoli. Esplosione ai Quartieri spagnoli: morta una donna, feriti i suoi due figli

Agenpress – Una donna è morta i suoi due figli sono in gravi condizioni a Napoli per l’esplosione probabilmente di una bombola di gas o di una caldaia in un appartamento al civico 6 di via don Minzoni. Il fatto è accaduto nel popolare quartiere della Pignasecca, quando l’ufficiale giudiziario è andato ad eseguire uno sfratto.

La donna, secondo quanto si è appreso, non presenterebbe sul corpo segni di bruciature, per cui è morta probabilmente per le conseguenze della forte deflagrazione. Nell’esplosione è rimasto ferito lievemente anche un ragazzino che al momento della deflagrazione si trova in strada a giocare. Il ragazzo è stato raggiunto da un calcinaccio e colpito di striscio. Medicato al vicino ospedale “Vecchio Pellegrini” il ragazzo è tornato poco dopo in via don Minzoni.

Secondo una prima di costruzione dell’accaduto basata soprattutto sulle testimonianze di residenti, il figlio della donna morta, che è anche uno dei feriti, il più grave, da tempo minacciava di dare fuoco all’appartamento nel caso fosse stato eseguito lo sgombero. Stamani lo ha fatto di nuovo davanti all’ufficiale giudiziario che intorno alle 11,30 ha tranquillizzato la famiglia e ha deciso di aspettare ancora prima di dare corso al provvedimento e si è allontanato. Poco dopo, l’esplosione.

Dall’esplosione è stato danneggiato l’appartamento, ma all’esterno lo stabile non presenta segni di danneggiamento. L’edificio, di quattro piani, intanto, è stato completamente evacuato per consentire ai vigili del fuoco di eseguire gli accertamenti sulla stabilità. È giunto anche il vice sindaco di Napoli, Raffaele Del Giudice, che sta coordinando le prime verifiche e i primi piani di intervento.