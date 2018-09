On. Renata Polverini (Forza Italia): Lega-FI, una vera coalizione a cui non serve contratto

Agenpress. Sarebbe importante un momento nel quale dimostrare che il centrodestra è unito e vuole governare insieme, non c’è ne stata data alcuna possibilità dopo il 4 Marzo ma l’identità dei nostri valori resta e rimane quella.

Il Contratto del Governo del Cambiamento è solo una proposta unilaterale non vincolante, Salvini lo sa e i 5 stelle pure.

La casa comune del Centrodestra non ha bisogno di contratti, notai o premier di garanzia come Giuseppe Conte. Nel centrodestra il programma è già deciso e il premier garantisce per quello e non per la tenuta di un’unione forzata e innaturale.

Così dichiara l’on. Renata Polverini di Forza Italia.