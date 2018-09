Pace fiscale. Di Maio avverte Salvini. “Non votiamo condoni”. E su pensioni critiche a Brambilla

Agenpress – Luigi di Maio prende le distanze da Alberto Brambilla, considerato punto di riferimento della Lega sul tema previdenza, che ieri aveva espresso forti perplessità sul portare le minime a 780 euro (“Così si spacca il sistema”, aveva detto). “Brambilla parla a titolo personale”, puntualizza Di Maio a margine del Micam a Milano. “Prima lo scoprite anche voi giornalisti e più evitiamo questa bagarre. La pensione di cittadinanza e nel contratto di governo e lo sappiamo sia noi che la Lega”, avverte.

“Sulle pensioni deve essere chiaro che dobbiamo mantenere ogni promessa. La riforma delle pensioni, e quindi superare la Fornero, significa svecchiare la pubblica amministrazione mettendo nuove energie nella macchina della pubblica amministrazione quindi la riforma delle pensioni è al centro”, ha aggiunto Di Maio.

Il M5s “non è disponibile a votare alcun condono”, ha poi detto spiegando che “se stiamo parlando di pace fiscale, di saldo e stralcio siamo d’accordo. Se invece parliamo di condoni non siamo assolutamente d’accordo”.

Per Di Maio “questi sono giorni decisivi per la manovra”. Per il vicepremier “bisogna mantenere le promesse altrimenti è inutile che stiamo al governo”. Quindi fissa le priorità: “Non solo il reddito di cittadinanza, ci sono temi importanti che noi abbiamo portato avanti per una vita e che bisogna affrontare. Come ad esempio, il taglio agli sprechi”. Di Maio invoca “un paio di forbici” con cui il governo deve cominciare “a tagliare tutto quello che non serve”. Quando? Subito, ovvero già dalla legge di Bilancio.