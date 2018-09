Strage Genova, Beppe Grillo: Ecco il progetto geniale del nuovo ponte dell’architetto Stefano Giavazzi (Video)

Agenpress. “Guardate questo video, è l’ipotesi del progetto del nuovo ponte di Genova. A dir poco geniale!”. Così Beppe Grillo presenta sul suo blog un nuovo progetto del ponte di Genova dell’architetto Stefano Giavazzi che su youtube lo presenta così: “Proporre concretamente un semplice, e non banale, sistema di riqualificazione dell’area, di messa in sicurezza immediata senza demolire, con estrema flessibilità strutturale e dispositiva, oggi e nel futuro, mediante una “macchina dell’abitare” che produce energia”.

Beppe Grillo lancia, dunque, un progetto alternativo per il ponte crollato a Genova. Non il semplice rifacimento del viadotto Morandi, ma l’idea è quella di realizzare la struttura attraverso un modulo reticolare prefabbricato in acciaio, un cubo pre-assemblato che ingabbi la struttura esistente che non dovrebbe essere demolita, spiega il progettista nel video.

I pregi della proposta, secondo Giavazzi, riguardano 10mila metri quadri di pannelli solari, 16 mega watt di potenza che produce energia per 6.000 famiglie, 65mila metri quadrati di superficie a disposizione per piano da destinare ad attività commerciali, tempo libero e sviluppo tecnologico, una sede stradale a sei corsie, una nuova via pedonale panoramica e piste ciclabili e un “nuovo pezzo di città orizzontale”.