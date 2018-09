Utilizzo fondi europei, Ministro Lezzi in tour tra le regioni del Meriodione

Agenpress. Sull’utilizzo dei fondi Ue il ministro per il Sud, Barbara Lezzi, ha iniziato un tour tra le regioni meridionali, dalla Sardegna al Molise, al fine di migliorare le capacità di spesa.

“Sto facendo un tour nelle regioni del Meridione, – spiega Lezzi – in alcune ci sono delle difficoltà sulla spesa, ma io non entrerò nel merito dei progetti siamo qui per accelerare la spesa dei fondi e dare contributi sulla semplificazione, poi il resto dei progetti fa altri percorsi”.

Lezzi in merito alla regione Sardegna dichiara che “non esiste il rischio di un disimpegno sull’utilizzo dei fondi europei entro il 31 dicembre”.

Si dice soddisfatto il presidente della regione Sardegna, Francesco Pigliaru, “stiamo spendendo i fondi Ue come previsto e con un ritmo che ci mette al riparo da qualsiasi rischio di perdita di risorse”.

“L’incontro con Barbara Lezzi è stato molto tecnico – spiega Pigliaru – abbiamo anche parlato di Anas e di quanto è fondamentale l’intervento sulle ferrovie”.

Per quanto riguarda invece la regione Molise, si annuncia una deroga utilizzo per l’utilizzo di fondi Ue: “Insieme al presidente della Regione Toma – afferma Lezzi – stiamo stabilendo una linea d’azione che porteremo avanti insieme, collaborando, perché a me interessa che non venga perso un solo euro. I cittadini del Molise, oltre a strutture e infrastrutture, devono avere un efficace e soddisfacente grado di assistenza riguardo al terremoto di agosto. Chiederemo alla Commissione europea di prendere in considerazione anche questo aspetto”.

Per il Sud “nella Legge di Bilancio – aggiunge Lezzi – ho proposto che il 34% della quota ordinaria degli investimenti, anche di Anas-Rfi, venga destinata alle popolazioni del sud. Mi auguro anche in questo caso, visto che nel contratto di Governo ci sono anche le politiche per il Sud, di non trovare opposizioni anche da parte del Parlamento”.

Sull’utilizzo dei fondi Ue “c’è sicuramente un alto grado di burocrazia che il Governo centrale sta cercando di risolvere perché non deve costituire un alibi.

Fino ad ora e in molte regioni, da parte di tutta la politica c’è stata una gestione

purtroppo negligente dei fondi e molto spesso si è arrivati a ridosso della scadenza senza aver fatto le opportune progettazioni. Ad oggi, bisogna prenderne atto, le politiche di coesione hanno fallito il loro obiettivo. Purtroppo le regioni del Mezzogiorno restano tra le più povere dell’Europa e questo è chiaramente causa di tutti gli amministratori che si sono succeduti fino ad oggi”.