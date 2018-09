Deloitte: 10% Npl garantiti da immobili ricettivi

Agenpress. Crescono sempre di più gli investimenti nel settore alberghiero che nel 2017 hanno raggiunto 1,6 miliardi di euro, di cui quelli internazionali ricoprono più del 60%, pari a 1,1 miliardi di euro.

Nel complesso, dunque, si è registrata una crescita dei volumi di investimento del 7,2% dal 2016: un dato particolarmente significativo se si considera che il 50% del credito deteriorato del mercato italiano è garantito da immobili, di cui il 10% è rappresentato da immobili a destinazione turistico-ricettiva. Attualmente il valore del mercato degli NPL secured nel settore del turismo è pari a circa 13-15 miliardi di euro in termini di GBV.

Sono alcuni dei dati tracciati dall’overview di mercato presentata da Deloitte in occasione del convegno “NPL nel turismo, opportunità di mercato e filiera virtuosa”, ospitato da Rescasa Lombardia presso la sede di Confcommercio Milano. L’iniziativa, promossa da Deloitte e dalla società di credit management GMA, ha approfondito il tema del credito deteriorato, puntando l’attenzione sulle opportunità offerte dal settore turistico-alberghiero in virtù della crescita stimata e della forte attrazione per gli investimenti – soprattutto esteri – esercitata dal mercato immobiliare italiano.

Umberto Rorai, partner di Deloitte: “Nell’attuale momento storico il mercato dei crediti in sofferenza è attivo e si assiste allo sviluppo del mercato degli UTP, i cosiddetti “unlikely to pay”; fra qualche anno lo stock di crediti deteriorati si ridurrà per effetto di cessioni e cancellazioni e pertanto anche l’offerta di investimenti alternativi sarà ridotta. Le transazioni che hanno riguardato il settore turistico-alberghiero hanno superato i 18 mld di euro negli ultimi anni e risultano in crescita con picchi del 15% dei volumi ceduti: occorre il supporto di partner competenti in portfolio advisory e real estate advisory per la valorizzazione di tali asset”.