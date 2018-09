Polverini (Forza Italia): Rebibbia, il carcere è una realtà che non deve esistere per un bambino

Agenpress. Quello che è accaduto a Rebibbia dove una madre reclusa per problemi di droga e in precarie condizioni psichiche ha gettato dalla tromba delle scale i due figli uccidendone uno e provocando gravi traumi all’altro sono cose difficili da concepire.

Il carcere è una realtà che non deve esistere per un bambino. Comprendo il dolore del distacco per la madre ma i bambini non devono pagare le colpe dei genitori e non è giusto che vivano in certe realtà . Esistono case protette ma non sempre vengono utilizzate. Bisogna riflettere davanti a certe tragedie e se il caso cambiare qualcosa nella legge.

Così in una nota l’On.Renata Polverini (FI).