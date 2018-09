Carceri. Pellegrino (Fdi): “La sospensione dei vertici del carcere di Rebibbia non risolve il problema”

“La morte della bambina nel carcere femminile di Rebibbia a Roma e le condizioni gravi in cui versa il fratellino, lanciato anche lui delle scale, deve accendere obbligatoriamente una lampadina sulla qualità della vita all’interno di queste strutture e la mancanza di progetti e lavoro, a volte ridotti a stereotipi femminili passati, come per esempio il lavoro all’uncinetto.

Attualmente sono 62 i bimbi, con 52 mamme, presenti nei penitenziari italiani e il carcere di Rebibbia è quello che ne detiene il record, dove sono presenti 13 donne con 16 figli.

La sospensione dei vertici del carcere non risolve il problema che, invece, deve passare da una maggiore sensibilizzazione nei confronti dei bambini davanti alle carenze di una legge che da un lato si occupa di donne solo in quanto gestanti o madri e dall’altro prevede genericamente che le donne sono ospitate in istituti separati o in apposite sezioni di istituto.” Così Cinzia Pellegrino, Responsabile Dipartimento Tutela Vittime di Fratelli d’italia.