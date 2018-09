Firmato in Emilia Romagna il primo accordo per prestiti Erasmus+ agli studenti della laurea magistrale

Agenpress. Il Fondo europeo per gli investimenti ed Emil Banca Credito Cooperativo hanno firmato ieri il primo accordo di garanzia in Italia per prestiti Erasmus+ per gli studenti italiani della laurea magistrale.

L’accordo prevede prestiti a condizioni favorevoli per gli studenti dell’Emilia Romagna che intendano conseguire la laurea magistrale in uno degli altri 32 paesi che aderiscono al programma Erasmus+.

L’accordo, del valore di 2,7 milioni di euro, si basa sul programma di garanzia dei prestiti Erasmus+ per i corsi di laurea magistrale. Dovrebbero beneficiarne 200 studenti.

Il programma di garanzia dei prestiti Erasmus+ per i corsi di laurea magistrale è attivo dal giugno 2015, grazie alla cooperazione di banche e istituti di istruzione superiore di cinque paesi.

Più di 3 000 studenti possono conseguire una laurea magistrale all’estero grazie alle garanzie Erasmus+ del valore di 8,5 milioni di euro.