Giustizia, Iannone (FdI): Salvini sostenga nostro ddl su atti osceni se vuole subito correggere la nefanda depenalizzazione voluta dal Pd

Agenpress. “Matteo Salvini ha espresso la volontà di porre rimedio alla depenalizzazione di alcuni reati introdotta dal PD nel 2015. Invitiamo il ministro dell’interno ad appoggiare il disegno di legge che Fratelli d’Italia ha depositato in Senato e di cui sono primo firmatario, che prevede le modifiche agli articoli 527 e 528 del codice penale in materia di atti osceni: l’abrogazione della depenalizzazione introdotta e il ripristino delle precedenti sanzioni penali”.

È quanto dichiarato dal senatore di Fratelli d’Italia Antonio Iannone.

“Se Salvini intende realmente sanare il grave vulnus creato dal Pd, non è necessario avviare nessuna iniziativa governativa, può immediatamente sposare la proposta di legge che ho depositato già in data 18 luglio 2018. Nel nostro disegno di legge (AS 680 cofirmata dai colleghi fdi Balboni, Ciriani, Santanche’, Nastri, Rauti, Urso e Zaffini) si precisa, inoltre, che per quanto concerne la fattispecie aggravata di atti osceni in presenza di minore, è necessario intervenire sulla norma incriminatrice al fine di specificarla meglio e chiarire che si applica in tutti i casi in cui sono coinvolti minori e non solo quando gli episodi si verificano all’interno o nelle immediate vicinanze di un luogo abitualmente frequentato da minori come scuole e palestre”. Conclude in senatore Antonio Iannone.