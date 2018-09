L’Europa contro il cancro al seno: lo sport e l’alimentazione come prevenzione

Agenpress. Nell’ambito della Settimana europea dello Sport, la Rappresentanza in Italia della Commissione europea, insieme al Policlinico Universitario Campus Bio-Medico, il 27 settembre presso la Sala Polifunzionale dei Mercati di Traiano – Museo dei Fori Imperiali una giornata informativa sul cancro al seno e sull’importanza dell’attività fisica e dell’alimentazione come strumenti di prevenzione.

Il carcinoma della mammella è la neoplasia più frequentemente diagnosticata nel sesso femminile, rappresentando il 30% di tutti i tumori. Nel 2016 sono state oltre 500 mila le donne che hanno ricevuto una diagnosi di tumore al seno (47.000 solo in Italia). È il tumore più frequente in ogni classe di età: tra le donne di età inferiore a 45 anni è il 36,0% di tutti i cancri diagnosticati, tra quelle con età compresa tra 45 e 64 anni il 39,8%, e il 22,3% tra le donne ultrasessantacinquenni.

La giornata informativa mira in particolare a far conoscere alla popolazione femminile le possibilità di cura presso le Breast Unit o centri di senologia multidisciplinari, che permettono alla donna di affrontare il tumore al seno con la sicurezza di essere seguita da un team di specialisti dedicati, curata secondo i più alti standard europei e accompagnata nell’intero percorso di malattia (si stima che le donne trattate in questi centri abbiano una percentuale di sopravvivenza più alta del 18% rispetto a chi si rivolge a strutture non specializzate, e hanno anche una migliore qualità di vita)

Durante la giornata informativa si terrà anche la conferenza stampa di presentazione della II edizione di Bicinrosa, una pedalata ecologica che avrà luogo il 28 ottobre a Roma con partenza e arrivo allo stadio “Nando Martellini”, nella zona delle Terme di Caracalla, destinata a trasmettere un messaggio importante: la bicicletta è sinonimo di vita sana; lo sport e una corretta alimentazione sono due fattori chiave per prevenire il rischio di carcinoma mammario