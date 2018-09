Manovra. Speranza. “Surreale il dibattito sullo 0.1 in più o in meno. Errore grave favorire l’unione Lega-M5S”

Agenpress – “Il punto non è lo 0.1 in più o in meno come sembra dal dibattito surreale che c’è in questo momento, il punto è come si usano le risorse e noi crediamo che il governo stia elencando priorità completamente sbagliate che faranno male all’Italia”.

Lo ha detto Roberto Speranza, coordinatore nazionale di MDP e deputato di Liberi e Uguali, intervenuto ai microfoni di Radio Cusano Campus sulla manovra.

“Soprattutto la flat tax mi sembra un provvedimento che va nella direzione opposta a quello che servirebbe, sarebbe una clamorosa ingiustizia in un Paese già pieno di disuguaglianze. Io credo che le regole europee abbiano dimostrato i propri limiti e vadano cambiate quindi prendersi qualche decimale in più non sarebbe un problema, ma se tu il margine lo usi in maniera completamente sbagliata commetti un errore davvero enorme. Se invece i soldi venissero utilizzati per un grande piano per il lavoro, per le infrastrutture, per l’efficienza energetica, per la sanità pubblica, noi saremmo pronti a confrontarci in Parlamento”.

Sul reddito di cittadinanza. “C’è da dare una mano ai redditi più bassi e a chi vive in difficoltà, a me piace chiamarla misura universale di lotta alla povertà –ha dichiarato Speranza-. Noi abbiamo già fatto delle proposte e crediamo che questo sia un tema vero che indica una strada di alternativa a un mondo in cui esplodono le disuguaglianze”.

Sulle frizioni M5S-Lega. “Io vedo molte differenze tra Salvini e i 5 Stelle ed è stato un errore favorire la saldatura di queste due forze politiche che si potevano tenere distanti. Il centrosinistra e il Pd hanno consegnato l’elettorato dei 5 Stelle nelle mani di Salvini e della Lega e questo è stato un errore grave”.

Sul vertice di Arcore. “E’ evidente che si sta consumando uno scambio, alcuni interessi di Berlusconi vengono tutelati e difesi in cambio di un via libera sulla presidenza di Foa alla Rai. Credo che questo sia molto grave e noi ci opporremo in Parlamento ad una scelta che va in questa direzione”.

Sul caos nel PD. “Che quello del Pd renziano fosse un progetto destinato ad andare contro un muro noi l’avevamo segnalato quando eravamo dentro il partito. Quando si negano valori fondamentali, quando si fanno il Jobs Act, la Buona scuola e quelle riforme costituzionali, quando si dice ‘ciaone’ il giorno delle trivelle è chiaro che poi ti arriva un conto salatissimo da parte degli elettori. Io però credo che ci sia un problema enorme perché in questo Paese non si percepisce un’alternativa all’altezza e non avere un’opposizione solida è un problema per la democrazia. Noi dobbiamo capire quali sono i messaggi, i contenuti di fondo per costruire un’alternativa, perché io non mi rassegno all’idea che Lega e 5 Stelle continuino a governare insieme nel consenso popolare per i prossimi anni”.

Su Zingaretti e l’unità del centrosinistra. “L’esperienza nel Lazio è stata sicuramente positiva, ma secondo me non è una persona che può cambiare le cose. E’ stata sbagliata la linea, sono state sbagliate alcune scelte fondamentali, si è dato il segnale di stare dalla parte sbagliata e le persone se ne sono accorte, voltando le spalle al Pd e non premiando LeU. Il punto non è: arriva un salvatore della patria e risolve tutti i problemi, il punto è se il centrosinistra ammette gli errori commessi in questi anni e capisce con umiltà che bisogna ripartire dalle questioni fondamentali della nostra cultura politica”.