Meteo. Tempo stabile al Nord, nuvole al Centro con piogge, variabile al Sud

Agenpress – Tempo in prevalenza stabile sulle regioni settentrionali con cieli sereni o poco nuvolosi sia in mattina che durante il pomeriggio. Da segnalare soltanto possibili brevi piogge al pomeriggio in Friuli e Romagna. Cieli irregolarmente nuvolosi al Centro Italia con deboli piogge al mattino solo sul Lazio, tempo instabile al pomeriggio sui settori interni con piogge e temporali sparsi, in esaurimento in serata. Giornata variabile al Sud Italia con tempo stabile al mattino su tutte le regioni eccetto locali piogge in Sardegna e Sicilia, temporali sparsi sui settori interni peninsulari e insulari al pomeriggio. Migliora in serata con residue piogge.

Temperature stazionarie o in leggero aumento.

http://centrometeoitaliano.it