Ministro Grillo: Governo lavora a ridurre superticket in sanità

Agenpress. “Vogliamo rimodulare i ticket, aiutando innanzitutto le fasce più deboli, come gli anziani” sostiene il ministro della Salute Giulia Grillo: le risorse arriveranno dal taglio degli sprechi sui farmaci. Il Governo lavora all’abolizione del superticket. “La scorsa settimana abbiamo avuto un primo incontro con il ministero dell’Economia, ed è stato positivo. – afferma Grillo – Ma non chiederemo solo risorse, perché lavoriamo anche a misure per risparmi mirati”.

Il riferimento del ministro della Salute è agli sprechi: “ho voluto un tavolo sulla governance farmaceutica perché in questi anni, a fronte di drastici tagli ai servizi della sanità pubblica, la spesa per i farmaci è lievitata, fino a sfiorare i 30 miliardi nel 2017. E questa spesa è esplosa perché non è stata governata”.

“Non vogliamo togliere medicinali – sottolinea Grillo – ma smettere di spendere troppo, cioè male, in alcuni settori. Bisogna intervenire innanzitutto sul costo di farmaci pure preziosi, come quello per la cura dell’Epatite c. Ma in generale si è verificata troppo spesso l’estensione dell’indicazione terapeutica per alcuni prodotti, senza controlli. E ne hanno tratto vantaggio solo le aziende”.

Anche il sottosegretario al ministero dell’Economia e delle Finanze, Massimo Garavaglia, conferma che la volontà “politica di procedere al taglio del superticket in Sanità c’è, ma la fattibilità va poi vista in un quadro più generale e anche nei rapporti con le Regioni e in riferimento alla tenuta del sistema”. Per Garavaglia il tema “è all’ordine del giorno da quando il governo Monti li ha introdotti; è all’ordine del giorno da anni”. Si tratta, dichiara Garavaglia, “di un problemone, perché sono circa 800 milioni di euro. Se ci fosse la possibilità di trovare una soluzione a questo problema, saremmo ben contenti ma siamo ancora all’inizio. Come al solito – conclude il sottosegretario all’Economia – per fare le cose bisogna ragionarci”.