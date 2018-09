Portata in Pakistan con lʼinganno, 23enne chiede aiuto alla scuola in Italia

Agenpress – “Vi prego, aiutatemi, il mio futuro è in Italia, mi hanno preso tutti i documenti e mi hanno lasciata qui , mio padre mi ha impedito di terminare la quarta superiore, so che una delle professoresse chiedeva che fine avessi fatto, poi mi hanno portata via”.

Lo ha scritto una 23enne pakistana in una lettera alla sua vecchia scuola, in provincia di Monza, per chiedere aiuto dopo essere stata costretta a lasciare la scuola e a tornare in Pakistan con l’inganno perché il padre non voleva più che studiasse ma che sposasse un uomo scelto dalla famiglia.

La ragazza era in quarta superiore quando suo padre, all’inizio del 2015, le avrebbe impedito di continuare a frequentare la scuola, costringendola a restare a casa. Poi, nel 2017, insieme alla sorella, i genitori l’hanno riportata in Pakistan, dove l’hanno lasciata per far rientro in Italia. L’avevano attratta in patria con la scusa di dover far visita a dei parenti. Così la ragazza a luglio ha deciso di scrivere una lettera alla sua scuola spiegando di non aver abbandonato gli studi per sua volontà e chiedendo aiuto per tornare in Italia. Nel frattempo la 23enne ha conosciuto un ragazzo in Pakistan. “Ora vivo con lui, i miei genitori non vogliono che stia con lui, perché la cultura nel nostro Paese non permette alle giovani di scegliere con chi stare”, ha raccontato la giovane all’Ansa che l’ha raggiunta al telefono in Pakistan: “Ho provato a chiedere aiuto alla mia ambasciata ma non mi hanno ascoltata, vi prego, voglio tornare in Italia, è lì che vedo il mio futuro”.

Il ministro degli Esteri, Enzo Moavero, “segue da vicino” il caso della studentessa pakistana che ha chiesto alla propria ex scuola in Brianza di aiutarla a tornare in Italia, da dove, maggiorenne, sarebbe stata costretta a partire per volontà dei propri genitori. “In considerazione della gravità di ciò che la giovane ha denunciato – si legge in una nota del ministero degli Esteri – la Farnesina sta acquisendo presso la Questura competente ogni utile elemento per verificare i fatti, al fine di valutare le modalità più appropriate per possibili interventi a tutela dei suoi diritti”.