Crollo ponte. Toninelli. Rimetteremo in piedi Genova

La scorsa settimana abbiamo approvato al Consiglio dei Ministri il decreto Genova, che secondo me è un 'decretone'. Non contiene solo interventi a favore dei genovesi e per far rialzare in piedi immediatamente Genova, che oggi rappresenta tutta l'Italia,ma riguarda anche una verifica sulla messa in sicurezza di tutte le infrastrutture italiane. E' una cosa che andava fatta 20 anni fa, adesso la iniziamo a fare noi. Rimetteremo in piedi Genova ancora prima del ponte, faremo una serie di interventi sia per quanto riguarda le strade che per quanto riguarda le ferrovie. Il ponte bisogna rifarlo bene e velocemente. Per questo in qualità di commissario straordinario sceglieremo una persona non solo capace ma anche moralmente ineccepibile, in grado di andare oltre alle procedure un po' farraginose previste dal codice degli appalti".

Lo ha detto Danilo Toninelli, Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, intervenuto ai microfoni di Rai Radio tornando a parlare di Ponte Morandi:

Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, poi, ha commentato l’operazione Spiagge Libere e Acque Libere: “Il bilancio dell’estate appena trascorsa è molto buono. Appena mi sono insediato, a giugno, ho chiesto di intervenire contro l’abusivismo. Sono stati fatti migliaia di controlli, abbiamo liberato spazi superiori a cento campi da calcio messi insieme”.

Toninelli poi ha parlato delle imitazioni che gli hanno riservato Maurizio Crozza e Gene Gnocchi: “Mi ha fatto ridere sia l’imitazione di Gene Gnocchi che quella di Maurizio Crozza. Sono molto ironico verso me stesso, li ringrazio perché sono stati fantastici”.

Sull’attenzione mediatica che gli viene riservata da quando è Ministro: “Sto toccando dei dossier molto importanti e delicati, che mettono le mani all’interno di un sistema particolarmente forte in cui pochi guadagnavano tanto e tutti gli altri dovevamo pagare per questi pochi. Una cosa che gli altri non facevano, anzi addirittura coprivano. Questo ha comportato che oggi qualcuno cerchi di danneggiare la mia reputazione, ma vado avanti, non ho paura. Mi sono fatto le spalle larghe. Stiamo lavorando su un sacco di dossier, non li voglio svelare, stiamo mettendo in campo azioni a favore delle piccole e medie imprese e degli autotrasportatori. Sono figlio di piccolissimi imprenditori, capisco perfettamente tutte le criticità per le tasse e la burocrazia. Il Governo è dalla parte dei cittadini, farà tutto il possibile per rendergli la vita più semplice”.