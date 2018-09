Italia al secondo posto in Europa per il caro-gasolio

Agenpress. Si riaccende il caro-carburante in Italia. La Commissione Europea ha diffuso oggi i dati relativi ai prezzi medi di benzina e gasolio praticati in Ue nell’ultima settimana, da cui emerge che il nostro paese balza al secondo posto della classifica per il prezzo del gasolio più alto, con una media di 1,525.41 euro al litro. Peggio di noi fa solo la Svezia, dove un litro di diesel costa 1,541.71 euro.

Per il prezzo della benzina, invece, l’Italia si mantiene saldamente al 4° posto in Europa, preceduta solo da Danimarca, Grecia e Olanda.

“Nel nostro paese il gasolio costa il 10,4% in più rispetto alla media europea – afferma il presidente Carlo Rienzi – Una differenza causata dal peso abnorme della tassazione vigente sui carburanti: senza il peso delle tasse, infatti, l’Italia scende al 18° posto in Europa per il prezzo del diesel. Ciò dimostra come non sia più procrastinabile un intervento per ridurre la tassazione su benzina e gasolio, che sta avendo effetti pesanti anche sul tasso d’inflazione e sul comparto energetico, e ci chiediamo quando il Governo varerà il taglio delle accise sui carburanti, annunciato a più riprese da mesi” – conclude Rienzi.