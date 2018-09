Meteo. Sole al Nord, piogge al Centro, temporali al Sud

Agenpress – Sole prevalente al Nord Italia fin dal mattino con tempo generalmente stabile sia sulle coste che sulle zone interne. Qualche nube in più solo sui rilievi nelle ore pomeridiane e serali dove non si escludono isolati acquazzoni ma in rapido esaurimento. Tempo instabile al Centro con piogge e acquazzoni ad iniziare dall’Abruzzo, i quali si estenderanno poi anche all’Umbria e al Lazio interessando in parte pure Marche e Toscana. Fenomeni localmente intensi anche in serata, più asciutto solo dalla notte. Acquazzoni e temporali protagonisti sulle regioni meridionali con fenomeni anche intensi sia sui settori Peninsulari che su quelli Insulari. Maltempo intenso in Sardegna con forte vento per tutto l’arco della giornata.

Temperature minime stazionarie, massime invece in aumento al Nord e sul Tirreno, in calo altrove.