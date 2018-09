Milleproroghe. Bellanova (PD): 5Stelle e Lega tolgono al Sud per dare al Nord

Agenpress. “Un vero e proprio furto: con il Milleproroghe del Governo Lega-5Stelle la Puglia perde 45 milioni di euro stanziati dai nostri Governi per la riqualificazione delle città e delle periferie: a Taranto si rubano 9.3milioni di euro, a Brindisi 17.4 milioni di euro, a Foggia 17.9 milioni di euro.

Risorse preziosissime, di cui quei comuni pugliesi hanno bisogno per la riqualificazione di intere aree periferiche e per la rigenerazione territoriale e sociale.

Così mentre in televisione e sui social il Ministro Di Maio promette una Legge speciale per Taranto, dimenticando che esiste già e si chiama Contratto Istituzionale di Sviluppo, e millanta chissà quale azione per la cultura, ignorando del tutto l’eccellenza del Marta e interventi già avviati per la diversificazione produttiva ed economica, il suo partito e la Lega proprio a Taranto scippano oltre 9milioni di risorse. Una vergogna di cui dovranno rendere conto a tutti i cittadini meridionali e a tutti gli elettori che hanno creduto che loro fossero il cambiamento, quando invece sono soltanto i peggiori nemici dell’Italia e del Sud.

C’è stato un tempo in cui un Presidente del Consiglio, Matteo Renzi, indicava come tassativo: un euro in difesa 1 euro in cultura, e si impegnava per la rinascita delle periferie nelle nostre città, stanziando risorse mai stanziate prima d’ora. Adesso il Presidente del Consiglio riempie le sue interviste del nulla, alla Fiera del Levante promette mirabili sorti e progressive per il Mezzogiorno, e poi il suo Governo scippa risorse già stanziate creando un danno enorme per i Comuni meridionali che hanno già approvato i progetti esecutivi e anche cofinanziato le opere”.