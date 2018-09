Morti Arezzo. Paolo Capone, Leader UGL “Grave incidente in un immobile dello Stato: chiediamo controlli degli uffici pubblici e un censimento nazionale degli stessi”

Agenpress. “L’UGL è vicina alle famiglie delle vittime che stamane hanno perso la vita all’interno dell’Archivio di Stato di Arezzo: una tragedia inconcepibile. Un evento ancor più grave rispetto al fatto che è accaduto all’interno di un immobile dello Stato che, a quanto si apprende, era stato revisionato circa venti giorni fa.

È quanto ha dichiarato in una nota Paolo Capone, Segretario Generale dell’UGL, in merito alla fuga di gas che ha causato la morte di due impiegati e ferito un terzo. – Alla luce dei fatti, quanto accaduto va ancora di più a rafforzare la nostra battaglia contro le morti bianche, per diffondere una maggiore cultura della sicurezza nei luoghi lavoro.

Chiediamo al Governo che vengano revisionati tutti gli uffici pubblici attraverso un censimento nazionale che preveda una valutazione dello stato attuale degli immobili, sia per prevenire le tragedie sia per permettere ai dipendenti di lavorare in luoghi sicuri. Basta morire sul lavoro.”