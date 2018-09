Caro Saviano, tutta la classe politica ha una storia colma di corruzione. Anche il Partito Comunista

di Biagio Maimone

Caro Roberto Saviano,

da anni sono impegnato sul fronte della solidarietà, attraverso la comunicazione, con l’intento di far riflettere sulla verità dei fatti e contro le discriminazioni. Elogio il tuo impegno e il tuo coraggio che, sin da giovane, hai manifestato nell’affrontare la camorra e non sono d’accordo con chi sostiene che dovrebbero toglierti la scorta: assolutamente no, perché è giusto che chi ha il coraggio di sfidare, ponendo a repentaglio la propria vita, il malaffare e la malavita deve essere costantemente protetto dallo Stato.

Ho, da poco, intrapreso un percorso nuovo, teso all’informazione sociale, con la finalità di creare un punto di riferimento per tutti i cittadini che subiscono soprusi e desiderano renderli noti: sto per istituire un blog, un sito sempre aggiornato, uno sportello reclami per tutti i cittadini che vogliono denunciare misfatti subiti da Enti e privati.

Anche io sono stato vittima dei soprusi da parte di una grande Società di trasporti che, in modo illecito, quando ero giovane, ha cercato di togliermi la casa, esercitando un potere non attribuitele da nessuna legge dello Stato, addirittura un abuso senza precedenti nella storia dello Stato di Diritto, che l’Italia rappresenta.

Da allora ho deciso di aiutare i più indifesi, chi non ha voce, chi vive la minorità sociale.

Desidero comunicarti che chi si impegna sul fronte della legalità, come fai tu, non può e non deve fare politica propagandistica ed additare le negatività dell’uno e dell’altro: o si critica tutto il sistema politico, da sinistra a destra, oppure è meglio tacere.

La mafia, la corruzione, il malaffare si annidano dappertutto e dappertutto trovano terreno fertile, il male non ha un solo colore. Mi pare che tu diriga i tuoi interventi, in modo marcato, contro la Lega e contro Salvin , paragonandolo, a volte, ad un boss della ‘ndrangheta.

Mi spiace contraddirti, ma stai sbagliando ed esagerando! Non sono leghista, ma non sono d’accordo in merito ad alcune tue affermazioni su Matteo Salvini.

Sono meridional : da giovane lavoravo in una piccola società import export, i cui Responsabili, di origine settentrionale, mi deridevano perché per loro ero un essere inferiore in quanto meridionale o meglio “terrone”, termine con cui etichettavano i meridionali.

Potrei, pertanto, avere dei risentimenti nei confronti della Lega. Tuttavia, puntare il dito su Salvini mi sembra ingiusto.

La mafia è un fenomeno culturale: questo lo sai e fa parte ormai della tradizione del nostro Paese. Difatti, l’italiano medio tende a far propria la mentalità mafiosa.

Per taluni essere paragonato a un gangster della mafia ed assumere atteggiamenti da “boss” rende “figo”, in quanto il modello culturale imperante, nell’attuale società, vede in chi detiene il potere, anche quello legalmente illecito, un modello vincente .

Se tu credi, poi, che, nell’estrema sinistra, non ci sia la corruzione e non si esplichi la violenza del potere ti sbagli davvero.

I comunisti, che da giovane ho votato e sostenuto, hanno una storia colma di corruzione e quando i “compagni” decidono di farti saltare , lo fanno chiudendoti ogni varco, ogni possibilità’ di movimento, calunniandoti, tarpandoti le ali: questa non è mafia? Altro che Salvini, credimi !

Si è chiaramente evidenziato che i cari “sinistrorsi” non difendevano le masse , ma che, attraverso il marxismo , da loro stessi male interpretato, i lludevano la classe proletaria che li votava e facevano i loro sporchi interessi, arricchendosi. Molti di essi ora, ex militanti, abbandonata l’ideologia, fanno i “radical chic” e sono davvero benestanti .

Le masse, quelle che tu cerchi di tutelare, quelle che desiderano la legalità, hanno, da sempre, trovato lavoro e giustizia solo attraverso il sistema democratico che, bene o male, si esprimeva, prima dell’avvento del bipolarismo.

Ti invito ad allargare il tuo raggio di azione, altrimenti rischi davvero di non essere più credibile e non sarebbe dignitoso per te, giacché, per tanti anni, ti sei battuto per una causa nobile. Ti consiglio di non fare propaganda pre-elettorale: finiresti con lo sminuire la tua immagine.

Denuncia, come sempre hai fatto, il malaffare, consapevole del fatto che tutto ciò che ci circonda è permeato dalle mafie, partendo dalle piccole amministrazioni, siano esse di destra o di sinistra, in cui vengono assegnati – come tu hai sempre sostenuto – appalti a società’ sospette e regalati lavori a parenti ed amici, così pure nelle società pubbliche, nelle quali le raccomandazioni si sprecano, da una parte dall’altra, e nelle quali si dividono il potere “ a tavolino” : un po’ a me e un po’ a te e tutti felici e contenti.

Sinistre e destre, moderate o estreme, si spartiscono il potere da sempre.

Continua a smascherare , come sempre hai fatto, partendo dal basso, la corruzione e le mafie che, come ripeto, hanno un solo il colore, ossia il potere dei soldi: solo così possiamo arrivare lontano e soprattutto, caro Roberto, iniziamo davvero ad educare i lettori all’amore e non all’odio verso qualcuno, perché anche questo non è proprio corretto, in quanto rischiamo di abbassarci al livello dei camorristi, di cui sei stato vittima. Educhiamo le persone all’amore attraverso messaggi pacifici, evitando i messaggi impetuosi, carichi di risentimento.

Si, è vero, hai sofferto, ma cerca di trasformare la tua sofferenza, come in gran parte hai già fatto, in aiuto verso gli altri: solo così e senza scendere in calunnie assurde, possiamo insieme combattere tutte le mafie! Solo cosi potrai essere quello che sei sempre stato, il grande Roberto Saviano.

Con amicizia, Biagio Maimone