CNF: Indagine abogados italiani in Spagna, vigiliamo. Intervenga l’Europa

Il Presidente degli avvocati, Mascherin stigmatizza chi lucra sul mercato dei titoli

Agenpress. L’apertura dell’inchiesta della magistratura spagnola sulle presunte condotte illecite di chi tenta di conseguire in Spagna titoli di studio fraudolenti per esercitare la professione di avvocato anche in Italia, conferma il convincimento sempre manifestato dal Consiglio Nazionale Forense che la normativa comunitaria e quella dei singoli Stati debbano assicurare l’ingresso nell’Albo forense di professionisti in possesso delle attitudini e delle qualità tecniche e morali per l’esercizio della professione forense.

Il Consiglio Nazionale Forense stigmatizza chi lucra su questo mercanteggiamento di titoli e seguirà con grande attenzione – analogamente al Ministero competente – la nuova indagine penale della magistratura spagnola, certo che i Consigli territoriali nell’ambito delle loro competenze verificheranno che il conseguimento del titolo da parte degli avvocati stabiliti, sia stato acquisito nel rispetto dei requisiti imperativi della legislazione di provenienza.

La doverosa libertà di stabilimento in nessun caso può legittimare condotte abusive in danno dei tanti giovani avvocati che acquisiscono il titolo professionale all’esito di un lungo ed impegnativo percorso di formazione giuridica e deontologica. “L’avvocatura italiana segnala da tempo il problema all’Europa. Speriamo che questa ne prenda atto”, dichiara il Presidente del Consiglio Nazionale Forense, avvocato Andrea Mascherin.