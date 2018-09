Eurostat: indagini su giovani “neet” e piattaforme social

Agenpress. La regione Sicilia è tra le regioni in Europa che ha il maggior numero di giovani “neet” (giovani tra i 15 e i 29 anni che non sono iscritti a scuola né all’università, e non lavorano).

E’ questo uno dei dati contenuti nel ‘Regional Yearbook 2018’ pubblicato da Eurostat.

Secondo questo studio di Eurostat, infatti, la Sicilia nel 2017 ha il dato (39,6%) peggiore d’Europa continentale, seguito a ruota dal 38,6% della Campania, peggio solo la Guyana francese con il 45,4%.

Fra le 11 regioni con il più alto tasso di neet in Europa, quattro sono del Mezzogiorno: oltre a Sicilia e Campania anche Puglia (36,4%) e Calabria (36%).

Sul tema “neet” è intervenuto anche il presidente della regione Lazio, Nicola Zingaretti, che accusa il Governo di disinteressarsi del problema: “non si prevede nessun investimento sui giovani, sulla scuola, sull’università, sulla ricerca e sull’innovazione.

Siamo il Paese in Europa con la più alta percentuale di neet under 35”. Zingaretti rileva inoltre che oltre 100mila italiani lasciano il Paese ogni anno: “Un’emigrazione in fortissima crescita che coinvolge moltissimi giovani: circa 50 mila, il 39% del totale, ha tra i 18 e i 35 anni. E si tratta per il 30% di laureati. In Italia assistiamo inermi ad una vera e propria emorragia di talenti. Un vero paradosso, investiamo miliardi di euro per formarli, e poi li costringiamo ad andar via per rendere più forti i nostri competitor. Diciamo basta alla demagogia e alle risposte velleitarie, dobbiamo imporre la presenza di una nuova e diversa questione giovanile come primo punto dell’agenda di Governo del Paese”.

Sempre Eurostat rileva che nel 2017 la Puglia si è piazzata al terz’ultimo posto della graduatoria Ue sull’uso dei social, preceduta dalle due regioni francesi di La Reunion (34%) e Limousin (35%).

Secondo Eurostat le piattaforme come Facebook, Twitter e Instagram sono il passatempo preferito di oltre la metà (54%) dei cittadini Ue di età compresa tra i 16 ei 74 che navigano su Internet tramite smartphone, tablet e pc.

Particolarmente amanti dei social sono gli abitanti del Nord Europa: lo scettro dei più connessi va alla regione di Mellersta Norrland in Svezia (85%), seguono la regione capitale danese di Hovedstaden (79%) e, appaiate al 76%, le Fiandre Orientali in Belgio, la regione capitale svedese di Stoccolma, e il Galles nel Regno Unito.

Le prime regioni italiane in classifica arrivano alla soglia del 50%, con Emilia-Romagna e Marche al 48% e Liguria al 47%. Sono in fondo alla classifica Ue, insieme alla Puglia, altre due regioni francesi rurali, Poitou-Charentes e Basse-Normandie, e il Brandeburgo in Germania, con un tasso di partecipazione ai social del 38%.