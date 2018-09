Iva, Maullu (FI): “Subito Flat Tax per ridurre evasione e aiutare imprese”

Agenpress. “I dati sull’Iva diffusi dalla Commissione Ue sono davvero preoccupanti: l’Italia è in testa alla classifica europea dei maggiori evasori di Iva in valore nominale, e avrebbe registrato perdite per 35.9 miliardi di euro.

La situazione è allarmante soprattutto per il tessuto imprenditoriale italiano, con gli imprenditori che continuano a essere considerati alla stregua di pericolosi nemici da combattere ai quali non viene riconosciuto alcun genere di sostegno. Con il disastroso decreto dignità, i Cinque Stelle hanno contribuito a demonizzare ulteriormente la figura dell’imprenditore, portando avanti una mentalità anti-impresa che potrà soltanto produrre effetti dannosi e nefasti.

Per ridurre drasticamente l’evasione, ma soprattutto per sostenere concretamente imprese e imprenditori nel loro percorso di crescita, l’unica soluzione è adottare la Flat Tax, quella vera, senza nessun genere di alterazione. Una misura di questo genere è da adottare con la massima urgenza: non soltanto per ridurre l’evasione, ma anche per restituire vitalità alle nostre imprese”.