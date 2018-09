RAI. On. Federico Fornaro (LeU) Foa 2 la vendetta di Arcore

Agenpress. Come da copione scritto ad Arcore da Berlusconi e Salvini, Marcello Foa è stato ri-votato Presidente della Rai e ora Forza Italia voterà a suo favore in Commissione di Vigilanza. Foa che ad agosto non andava bene come Presidente della Rai, miracolosamente un mese e mezzo dopo diventerà il candidato anche di Forza Italia.

Sulle nomine, infatti, si appalesa sempre la seconda maggioranza (M5S- centrodestra unito) con buona pace dei proclami di Di Maio sul fatto che loro mai con Berlusconi. Foa 2 è la vendetta di Arcore e la fine dell’innocenza dei cinque stelle.

Lo afferma il capogruppo di Liberi e Uguali alla Camera Federico Fornaro, componente della commissione parlamentare di Vigilanza.