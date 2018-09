Sardegna. Al via il progetto “Aria”: estrarre dalle ex miniere gas argon

Agenpress. “La Sardegna, oltre che sede ideale dal punto di vista delle esigenze infrastrutturali, sta dimostrando di essere un partner affidabile, in grado di parlare il linguaggio dell’innovazione, della ricerca e delle nuove tecnologie in un’iniziativa che coinvolge tante eccellenze internazionali”.

Così il presidente della regione Sardegna, Francesco Pigliaru, all’inaugurazione del progetto “Aria”, nella sede della Carbosulcis in Sardegna per estrarre il gas argon dalla ex miniera e utilizzarlo per la ricerca sulla materia oscura nei laboratori del Gran Sasso.

Il progetto ARIA ha l’obiettivo di separare dall’aria i suoi componenti fondamentali, elementi che trovano utilità in diversi ambiti di ricerca e applicazione.

In particolare significa estrarre da una ex miniera di carbone l’argon, ricavato attualmente solo da pozzi di gas in Colorado, negli Stati Uniti, in modo da e averne a disposizione grandi quantità per la ricerca. Tutto ciò potrebbe anche servire in medicina, sia nella diagnostica avanzata che nella terapia oncologica, e anche nelle scienze ambientali e agricole.

Si spiega che il progetto consiste nella realizzazione di una torre di distillazione criogenica per la produzione di isotopi stabili di altissima sicurezza. L’impianto sarà il primo di questo tipo in Europa e il primo al mondo realizzato con la tecnologia innovativa per il raggiungimento di prestazioni mai ottenute prima.

“E’ un progetto – rileva Pigliaru – sul quale abbiamo investito finanziamenti importanti, energie, risorse umane. Ne ho seguito direttamente i primi passi e oggi ci troviamo a un traguardo intermedio che soddisfa tutte le nostre aspettative iniziali. Molto interessanti, poi, sono le prospettive industriali e commerciali. Giovani lavoratori e ricercatori sardi sono già impegnati in questo progetto che, mostrando le potenzialità inedite di un settore critico diventa per il territorio un esempio eloquente di trasformazione in positivo”.

“Il progetto ARIA, che abbiamo finanziato con grande convinzione, – afferma l’assessore della Programmazione Raffaele Paci – è un pezzo importante del programma di ricerca e innovazione su cui la Regione sta fortemente investendo”.

“Con questo progetto stiamo indicando la strada che conduce a un nuovo modello di Industria in Sardegna – dichiara l’assessora regionale dell’Industria Maria Grazia Piras. L’isola, infatti, si conferma il luogo ideale per realizzare progetti coraggiosi e all’avanguardia”.