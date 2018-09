Università degli Studi di Bari Aldo Moro – Scuola di Medicina, Al Bano Carrisi inaugura l’anno accademico 2018/19

Agenpress. Si terrà il prossimo 1° ottobre (alle ore 15,30), nella Aula Magna “G. De Benedictis” sita presso il Plesso Polifunzionale del Policlinico di Bari, la Cerimonia di Inaugurazione dell’Anno Accademico 2018/2019 della Scuola di Medicina dell’ Università degli Studi di Bari Aldo Moro.

All’evento parteciperanno oltre al Rettore, Antonio Felice Uricchio ed al Presidente della Scuola di Medicina, Loreto Gesualdo, il corpo docente, gli studenti della Scuola, il Direttore Generale dell’A.O.U. Policlinico di Bari, Giovanni Migliore e le Autorità regionali.

“Quest’anno – dice il professore Gesualdo – avremo come ospite d’onore uno dei personaggi pugliesi più conosciuti al mondo: il Maestro Al Bano Carrisi. Una presenza – ha aggiunto il presidente della Scuola di Medicina – che vuol offrire un segnale ben augurante per il futuro dei giovani medici che questa Università continua a formare e che, come nella tradizione, rappresentano il pilastro nel mondo della medicina barese a livello nazionale e internazionale. La nostra prestigiosa storia in questi ultimi anni si è arricchita sempre più di figure di eccellenza: medici e specialisti che laureatesi in questa università ora tornano in Puglia favoriti dall’attenzione che la politica regionale sta dedicando, anche con importanti investimenti, alla salute dei suoi cittadini e alla formazione dei giovani medici. Noi siamo certi che Al Bano possa rappresentare un esempio di uomo del Sud che ha saputo affermarsi nel mondo della canzone e dello spettacolo a livello internazionale senza mai abbandonare questa terra. Ecco, il messaggio che vogliamo dare ai nostri futuri medici è proprio quello di avere fiducia in se stessi e nelle potenzialità di questa Università. Noi stiamo facendo la nostra parte investendo moltissimo. Convinti che loro saranno i futuri testimonial delle nostre scelte”.