Bollette energia elettrica: in arrivo “brutte” novità

Agenpress. Brutte notizie per quanto riguarda le nostre bollette relative all’energia elettrica, difatti, stando a quanto trapela da fonti ufficiose, a partire dall’autunno, tutte le famiglie italiane potrebbero vedere aumentare di decine di euro, su scala annuale, i costi delle loro fatture.

Nelle prossime settimane, l’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, l’ARERA, dovrebbe comunicare un aggiornamento trimestrale dei prezzi di luce e gas che, stando alle voci di corridoio registrate negli ultimi giorni, si concretizzerà in una importante stangata in bolletta per le famiglie, i costi dell’energia del mercato tutelato stanno per schizzare alle stelle.

Ma perché da ottobre potremmo trovarci a dover affrontare tutti questi rincari in bolletta?

A monte di questo aumento vertiginoso ci sarebbe, come causa principale, il caldo record registrato in tutta Europa questa estate e che ha causato e continuerà a causare effetti sostanziali sul mercato all’ingrosso di energia elettrica.

Oltre che al caldo di questa estate, gli aumenti sono in parte attribuibili anche ad una scelta consapevole dell’Autorità di Regolamentazione per l’Energia che, forse per controbilanciare la diminuzione degli oneri di sistema annunciati per fine maggio in bolletta, ha deciso di tornare a far lievitare i prezzi.

L’annuncio dell’ARERA è atteso a giorni, la comunicazione, che potrebbe arrivare già a settembre, riguarderà dunque le nuove tariffe imposte su energia elettrica e gas che andranno quindi ad essere rincarate in maniera importante.

Rincari bolletta, cosa fare

Ma cosa possiamo fare noi utenti privati per porre rimedio a questa situazione?

Certamente, la prima mossa che gli utenti possono sfruttare è quella di cercare un’offerta per i contratti di fornitura per l’energia elettrica e il gas che possa garantire un risparmio immediato rispetto a quanto dovuto mediamente con il contratto attuale.

Un’offerta migliore esiste sempre e, se stiamo attenti al periodo in cui sottoscriviamo una nuova offerta, possiamo risparmiare ancora di più. Le nuove tariffe che verranno comunicate dall’Autorità di Regolamentazione per l’Energia andranno a colpire soprattutto le utenze che sono attive nel mercato di Maggior Tutela, il che significa che scegliere la tariffa giusta in questo momento sarà possibile spendere meno sin da subito.

In vostro aiuto può arrivare www.comparasemplice.it che vi metterà a disposizione un comodo tool in grado di mettere in raffronto le offerte attuali di tutte le compagnie che erogano questo tipo di servizio, in modo da mettervi nelle migliori condizioni di trovare la tariffa che più fa per voi.

Quanto può costare il risparmio

Al momento in Italia, secondo le statistiche, l’utente medio ha un consumo energetico annuo di 2900 kWh e di 1410 metri cubi di gas naturale. A fronte di questi consumi, utilizzando il nostro tool si riescono a trovare tariffe che permettono di risparmiare, rispetto alle più costose una cifra estremamente importane, quasi 300 euro!

In questo modo, se doveste applicare sin da subito un risparmio simile, gli aumenti autunnali non vi sembreranno così esagerati, magari potreste andarci a risparmiare comunque. Le offerte del mercato libero, inoltre, possono portare a molti vantaggi per l’utente in quanto esiste la possibilità di sottoscrivere un contratto a prezzo vincolato per due anni così da scongiurare gli aumenti almeno per il primo periodo.

Visto che le stangate arriveranno, perché non risparmiare fin da subito?