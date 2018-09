Polverini: “Forza Italia esiste e si avvia a tornare grande”

Agenpress. Convinzione e fiducia sono le indicazioni che arrivano dalla kermesse di Fiuggi dove lo spirito degli interventi fa pensare ad una nuova vita per il centro destra e tutte le sue componenti.

Forza Italia esiste e si avvia a tornare grande recitando il ruolo che gli compete nel panorama politico italiano. Un ruolo di protagonista che ha una credibilità da difendere in Italia e davanti all’ Europa.

Le elezioni regionali a breve saranno l’occasione per ripartire ma non solo. Sono convinta che il nostro programma contiene gli ingredienti giusti per far ripartire il Paese , niente voli pindarici ma offrire ai cittadini stabilità , sicurezza e lavoro per i nostri giovani.

Così in una nota l’On. Renata Polverini (FI)