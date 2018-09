Stefano Maullu(FI). Conte è l’avvocato di Casalino? Questo vuol dire sostituire politica a populismo

Agenpress – “Il parere del Presidente del Consiglio è proprio il parere che darebbe un’avvocato, e questa volta pure di parte e non del popolo, parlando di diffusione audio illegittima. Uno spettacolo poco dignitoso per la democrazia, che ci ricorda di più lo stile un processo americano dove più importanti delle prove sono i modi di acquisizione delle stesse e la possibilità di utilizzarle a processo. Se acquisite non legittimamente sono di fatto inutilizzabili. Forse Giuseppe Conte ha fatto davvero il professore a New York ma il problema non è questo, siamo già in pieno dentro una nuova versione di Orwell o meglio del GF: Rocco Casalino vuol sostituire politica a populismo e ammorbidire gli apparati dello Stato al punto di sostituire ruoli nell’Amministrazione come al calciomercato. Lo afferma l’europarlamentare Stefano Maullu di FI