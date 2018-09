“Accordo con la Nigeria entro l’anno”. Salvini: “8 euro e mezzo al giorno ai ragazzi nigeriani per rimanere in Africa”

Agenpress. Il Ministro degli Interni, Matteo Salvini ha esposto quella che è una soluzione per eliminare il problema dell’immigrazione incontrollata in Italia.

“Con 8 euro e mezzo al giorno – dichiara Salvini intervenendo alla trasmissione di Rai Uno Porta a Porta – permetto ad un ragazzo nigeriano di vivere e crescere serenamente, a fronte dei 35 euro dati ai “richiedenti asilo” in Italia.

“Mi sto impegnando per ottenere un accordo di cooperazione con la Nigeria per aiutarli direttamente là in cambio di rimpatri seri e veloci, con l’obiettivo di estenderlo ad altri Paesi africani. Incasserebbero delle risorse da spendere sui propri giovani senza che così siano “costretti” a viaggiare incautamente per cercare di approdare in Europa a tentare la fortuna”