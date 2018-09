Agroalimentare, Maullu (FI-Ppe): “È settore strategico, domani con Centinaio faremo il punto”

Agenpress. “In un momento storico in cui l’agroalimentare italiano è minacciato su più fronti, dall’agropirateria alla concorrenza sleale dei cinesi, ho deciso di organizzare il forum “FilierAgritalia” per discutere delle problematiche e delle criticità del settore, delle sue prospettive di sviluppo, degli scenari per il futuro.

Insieme al ministro Gian Marco Centinaio, domani a Milano discuteremo anche del Ceta e delle migliori strategie per contrastare l’agropirateria internazionale, un fenomeno odioso che genera un volume d’affari di 100 miliardi di euro in tutto il mondo.

I prodotti dell’agroalimentare italiano rappresentano un’eccellenza assoluta, per cui devono essere difesi da qualsiasi minaccia. Anche da chi cerca di copiarli, traendo un profitto personale grazie all’italian sounding.

Insieme all’amico Centinaio discuteremo anche dei rapporti con l’Europa e del Ceta, che ha già generato un sensibile aumento dell’export agroalimentare italiano verso il Canada (±7,4‰).

Il forum di domani, in definitiva, rappresenterà l’occasione perfetta per discutere di agroalimentare con l’intera filiera italiana, con esperti e rappresentanti istituzionali del settore, in modo tale da tracciare un quadro generale sulle prospettive e sulle opportunità di un settore assolutamente cruciale per la nostra economia.

La battaglia per la difesa dell’agroalimentare è da portare avanti anche in Europa, che continua a minacciare il settore con i suoi intollerabili tagli alla Pac. Da questo punto di vista, il mio sostegno per la tutela dell’agroalimentare italiano sarà totale e incondizionato”.