Berlusconi. M5S erede della peggiore sinistra. Casalino? In una democrazia avrebbe fatto le valigie

Agenpress – Silvio Berlusconi ha annunciato che sta pensando “di candidarmi alle Europee, è quello che mi chiedono tutti”. Il leader di Forza Italia ha spiegato che “se dobbiamo salvare l’Italia bisogna cominciare a fare le cose sul serio”.

“Ci sono due squadre, una della Lega, che si è presentata con il programma scritto al 95% da noi, e l’altra, quella del M5s, che si sta rivelando peggiore di quanto immaginavamo, peggiore della sinistra, nemico delle imprese e delle infrastrutture, propenso alle nazionalizzazioni”. Così Silvio Berlusconi nel suo intervento a Fiuggi, sottolineando come il governo pentastellato sia inoltre “nemico della libertà e giustizialista”.

“Abbiamo salvato l’Italia dai comunisti, 25 anni dopo l’Italia si trova di fronte a un pericolo ancora peggiore, l’ignoranza, l’incompetenza, l’aspirazione continua all’odio sociale – ha detto Berlusconi -. Saremo ancora noi a salvare il Paese. Sarò ancora in campo alle prossime elezioni per salvare il Paese che amo”.

Di fronte alla platea della convention “L’Italia e l’Europa che vogliamo”, organizzata dal presidente del Parlamento europeo Antonio Tajani, Berlusconi non si è poi lasciato sfuggire l’occasione per ribadire la coesione del centrodestra: “Il vertice del centrodestra ha confermato che la coalizione è definitiva per tutti e tre i partiti. Poi Salvini ha uscite non gradevoli e non accettabili da parte nostra. E forse lo fa con la scusa di non far scoppiare un diverbio con gli alleati del M5s, quel diverbio che noi vogliamo che scoppi”.

Il leader di Forza Italia ha poi affrontato il capitolo della politica economica del governo: “Se con la manovra alzassimo il deficit e l’Europa dovesse respingerla, lo spread salirebbe e sarebbe un disastro. E purtroppo da quello che sento, la Bce ritiene questo rischio molto elevato”.

Berlusconi ha poi commentato l’audio di una conversazione tra due giornalisti e Rocco Casalino, in cui il portavoce di Giuseppe Conte annuncia una “megavendetta” contro i dirigenti ostruzionisti del Mef. “In una democrazia il signor Casalino dovrebbe stare già fuori con la valigia in mano”.