Codacons contro invasione dei Tir la domenica su strade e autostrade

Agenpress. Il Codacons avvia una nuova battaglia legale contro l’invasione dei Tir su strade e autostrade la domenica. “Abbiamo creato un team di 150 ispettori che in tutta Italia gireranno ogni domenica lungo strade e autostrade registrando il numero di targa dei mezzi pesanti che, in barba ai divieti, circoleranno grazie alle deroghe concesse dai Prefetti – spiega il presidente Carlo Rienzi – Per ognuna delle targhe rilevate, verificheremo che le deroghe ai divieti siano state concesse sulla base dei requisiti di legge e per esigenze reali e dimostrabili, e per ogni situazione di illegalità denunceremo aziende di trasporto e Prefetture alle competenti Procure della Repubblica per abuso di atti d’ufficio e attentato alla sicurezza dei trasporti”.

Questo perché troppo spesso i Prefetti, come rilevato anche dal Tar, concedono le deroghe con eccessiva facilità, anche per il trasporto di materiali non deperibili o che potrebbero essere tranquillamente conservati nei camion-frigo la domenica, quando aumenta il numero di famiglie che si spostano in auto ed occorre quindi limitare al massimo la circolazione dei mezzi pesanti.

Il Codacons, infine, invita tutti i cittadini ad unirsi a questa battaglia in favore della sicurezza stradale, e a segnalare alla mail info@codacons.it le targhe dei mezzi pesanti che incontreranno la domenica, mezzi che saranno sottoposti ai dovuti controlli del caso.